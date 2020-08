【A股布局】A股高位收市　北向資金流入90億

周五(28日),中國股市指數全綫大升,深圳創業板指數漲2.6%,報2757點,滬深300指數報4844點,上升2.4%,上證指數表現比較弱,也有1.6%升幅,收報3403點。

北向資金流入A股有增加迹象,周五淨流入約89.7億元人民幣,創7月7日以來最高,同時亦扭轉了連續兩日的弱勢。

事實上,資金流入中國的訊號很明顯,近日人民幣滙價顯著轉強,人民幣在岸價一度升至6.865的水平。市場分析認為,美國超低息環境,持續拉闊中美利差,令人民幣資產更為吸引,相信長遠資金流入中國資本市場的趨勢相當確定。

記者:林衛