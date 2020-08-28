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【A股布局】A股高位收市　北向資金流入90億

股樓投資 16:01 2020/08/28

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周五（28日），中國股市指數全綫大升，深圳創業板指數漲2.6%，報2757點，滬深300指數報4844點，上升2.4%，上證指數表現比較弱，也有1.6%升幅，收報3403點。

其他文章：【新冠肺炎】疫情嚴重打擊泰國旅遊業　動物隨時流離失所

北向資金流入A股有增加迹象，周五淨流入約89.7億元人民幣，創7月7日以來最高，同時亦扭轉了連續兩日的弱勢。

事實上，資金流入中國的訊號很明顯，近日人民幣滙價顯著轉強，人民幣在岸價一度升至6.865的水平。市場分析認為，美國超低息環境，持續拉闊中美利差，令人民幣資產更為吸引，相信長遠資金流入中國資本市場的趨勢相當確定。

其他文章：【零售寒冬】北美童裝品牌陷財困　撻訂數百萬美元訂單

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記者：林衛

人民幣 中國 滬深300指數 A股

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