【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元

▲ 美男星Trevor Donovan舉辦無人島挑戰，斷電、斷網，到無人島居住1個月，並全球直播生活過程後，便能賺取4萬美元（約31萬港元）。

現代人手機不離手，大家對身邊的「低頭族」亦見怪不怪。不過，如果要你斷電、斷網，到無人島居住1個月，並全球直播生活過程後，便能賺取4萬美元（約31萬港元），你又肯不肯？

美國男星Trevor Donovan早前在Twitter上載這個小島的照片，他稱小島距離岸邊足足有100英里遠（約160公里），而且沒有電、沒有網絡，只會提供簡單的住房、棉被、書本、紙筆，以及足夠的食物和水。他表示，接受挑戰的人要在這個無人島住上30天，住宿過程會被直播至全球觀眾看，捱過生活一個月，便可換取4萬美元。

【疫市筍工】HKTVmall聘管理見習生 月薪高達$28,000

【筍工來了】美企舉辦「戒網挑戰」 郊外度假斷網兩日即賺7800元

如果擔心一個人登島太孤單，參加人可攜帶寵物一起前往，惟須被扣除1萬美元（約7.7萬港元）的獎金。Donovan指出，島上有一隻大烏龜叫Zilpah，能充當聊天對象，他亦會帶着3隻愛犬到島上探望願意接受挑戰的人。

推文一出，瞬間引起熱烈討論。網民紛紛留言表示「不用再戴口罩了」、「有得食有得瞓，有被有床，咁都叫挑戰？」、「應該有水鬼」、「夜晚無電都幾得人驚，有精神虐待感覺」、「小事一宗，叫人去香港劏房住30日才叫挑戰」，亦有不少網民稱想報名。

該小島位於意大利，島上的堡壘名為Torre Scola，過去是用來防禦，每個角落皆有砲台，估計約在17世紀所建，惟在1800年英法之間的海戰中被破壞，遺跡保存至今，成為無人島嶼。

責任編輯：姚慧儀