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【新冠肺炎】疫情嚴重打擊泰國旅遊業　動物隨時流離失所

環球政經 15:56 2020/08/28

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新冠肺炎疫情打擊了泰國依賴旅遊業的經濟，大象樂園、動物園和老虎農場等各種動物景點面臨經營困難，甚至可能要把動物送走。

泰國計劃十月起 批准外國遊客入境旅遊【下一頁

【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國酒店業是危？是機？【下一頁

泰國野生動物之友基金會（Wildlife Friends Foundation Thailand）旨在拯救泰國被剝削的動物，惟該組織正遭受疫情打擊，行動受到限制。「在過去的六個月中，遊客人數為零，損失了大約75％的收入」，創辦人維克（Edwin Wiek）表示。

維克最近發起籌款活動，他在一個曾經是黑猩猩所住的籠中，住了四日四夜，共籌得25,000美元，以用作動物飼料並幫助需要基金的人。他表示泰國的動物景點近日收入是零，很多負責人開始考慮送走動物。

泰國在2019年創下了3,980萬的旅客數字，但由於邊境管制，預計今年只有800萬人次，其經濟可能會出現1998年以來最大的收縮。

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責任編輯：梁翠麗

經濟 疫情 泰國 農場 動物園 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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