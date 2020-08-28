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【航空告急】250億美元援助裁員禁令將屆滿 聯合航空擬裁2850名機師

即市財經 15:49 2020/08/28

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美國聯合航空（United Airlines）將籌備開始新一輪針對機師的裁員，涉及2,850人。

新冠肺炎肆虐大半年，各國出入境措施仍未完全開放，航空旅遊業受重挫。美國航空業早前促請，聯邦政府發放新一輪250億美元援助，否則可能出現大規模裁員。聯合航空周四率先宣布，擬推行歷來最大規模的裁員計劃，裁減2,850名機師。

《路透》報道，若缺乏新一輪補助，美國聯合航空（United Airlines）將籌備開始新一輪針對機師的裁員，涉及2,850人，佔總員工人數約21%。

聯合航空首先向員工發放備忘錄，提及計劃在10月1日至11月30日期間，進行有關的裁員計劃；稍後亦有向外界公布。

聯合航空裁員力度較同業更狠

對比較早前已宣布裁員的達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airlines），分別擬削減1,900人及1,600人，聯合航空今次的裁員力度明顯更大。

聯航解釋，有關的裁員數目是基於目前對今年餘下時間的旅遊需求及班次預測，特別是新冠肺炎疫情在美國多地都有重新爆發的可能，情況仍具高度不確定性。

華府3月已對航空業撥出第一輪250億美元的援助，並要求業界在10月1日前不得裁員或強制放無薪假。

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編輯：趙穎妍

裁員 經濟 疫情 無薪假 航空業 航空 機師 香港 美國 聯合航空

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