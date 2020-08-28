【移民注意】歐洲議會或控塞浦路斯賣「 黃金護照」 移民歐洲又少條路？

歐洲議會一再要求歐盟成員國終止出售護照，並將採取法律行動，矛頭直指塞浦路斯。塞浦路斯在2013年推出一項名為「非塞浦路斯籍投資者以特例入籍計劃」的投資移民政策，俗稱「黃金護照」。外國人只需在當地投資200萬歐元（約1843萬港元），就可取得塞浦路斯公民資格，並可申請歐盟護照，自由出入28個歐盟成員國。香港亦有移民公司向港人推銷「黃金護照」，打出的賣點是不用考語言試，不用坐移民監，不用一年一家都可攞到護照。

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「黃金護照」極受歡迎，但引起歐盟其他成員國不滿。認為公民資格不是商品不應買賣，同時「用錢買護照」的塞浦路斯新公民，被指為歐洲安全帶來極大風險，因為不少申請人是黑幫、逃犯等。去年塞浦路斯政府在壓力下，去年底就收回至少26名富豪的塞浦路斯國籍，包括5名中國人、9名俄羅斯人及8名柬埔寨人，其餘人士來自馬來西亞、肯尼亞和伊朗。

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歐盟議會查過近1,500份塞浦路斯護照申請書，發現有幾十宗根本無做好盡職調查。賽浦路斯外長否認指控，指申請人均符合標準，並在其原籍國和居住國沒有犯罪記錄。歐盟方面有官員表示不再浪費時間，將向塞浦路斯提出訴訟，因為她已違反了成員國之間真誠合作的原則。

在塞浦路斯國內，賣公民資格其實也很爭議性，反對者認為此舉有辱國家，也和議歐盟，要求塞浦路斯政府取消「黃金護照」計劃。

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責任編輯：鄭靜珊