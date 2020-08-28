【新股IPO】百勝中國獲港交所批准二次上市 可取代海底撈成「餐飲一哥」？

▲ 百勝中國獲港交所批准回港二次上市。

中國餐飲巨頭百勝中國（美：YUMC）據報獲香港​​交易所批准在港進行二次上市。公司最新總市值約208億美元（1613億港元），可否挑戰港股餐飲第一股海底撈 （06862） 的地位？海底撈接已連升多日，今日升勢仍未止，現漲4.63%，最新報價52元，目前市值為2728億元。

百勝中國昨美股跌0.36%，報價55.2美元。

早些時候市場消息指，百勝中國計劃集資20億美元（約156億港元），最快9月來港第二上市。百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY。

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編輯：陳華