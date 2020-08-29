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【新股IPO】百勝中國已過上市聆訊 集最多196億（附初步招股書重點）

即市財經 07:27 2020/08/29

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中國餐飲巨頭百勝中國（美：YUMC；新上市編號：09987）已在港遞交上市申請，高盛為保薦人。百勝中國計劃發行4191.07萬普通股，其中4%、即167.65萬股在香港公開發售，每股最高發行價為468元或60.39美元，最多集資196.14億元。百勝中國今日美股盤前一度升近4%，最新升1.6%，報56.06美元。

百勝中國預期以9月4日美股收市價作為參考價格；與周五收市價56.5美元相比，即最多有6.9%溢價。

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百勝中國首席執行官屈翠容在公開信稱，對百勝中國在中國的長期前景感到振奮。集團將持續投入增長，打造一家更強大、更敏銳、更有創造力的公司，並對員工、顧客、股東、供應商、社區及環境產生積極影響。

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY；截至6月底有9,900多家餐廳，主要覆蓋中國1400多個城市。百勝中國去年收入達87.76億美元，按年增4.3%；今年上半年收入為36.6億元，按年跌17.4%。

其可否挑戰港股餐飲第一股海底撈 （06862） 的地位？海底撈接已連升多日，今日再升5.6%，最新報價52.5元，目前市值逾2700億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：陳華

經濟 美股 香港股票 海底撈（06862） IPO 百勝中國（美：YUMC） KFC 塔可鐘 必勝客

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