【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」

▲ 特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）在代表大會最後一晚演講，大打溫情牌，支持父親。

美國共和黨全國代表大會正式提名特朗普參加今屆總統大選，競逐連任。特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）在代表大會最後一晚演講，大打溫情牌，支持父親，跟4年前為父親站台一樣，贏得極大迴響。場內支持者高呼，讓特朗普再連任4年。

演講中，伊萬卡以女兒的身份，分享特朗普和兒孫的生活軼事，也以白宮顧問的角度，分享對特朗普執政的看法，又指父親兌現4年前的競選承諾，減輕兒童護理服務的負擔，將父親特朗普塑造成有血有肉的形象。

【美國大選】特朗普：拜登政綱是「中國製造」

【美國大選】佩洛西促拜登杯葛辯論「勿看重與特朗普對話」

「今晚的在座各位，以及在美國各地努力工作的男女，你們就是我父親全心全意戰鬥的原因，是他競選總統的原因，是他要繼續戰鬥四年的原因。」 （"To the hardworking men and women across america and here tonight, you are the reason my father fights with all his heart and all his might, you are the reason he ran for president in the first place, and you are the reason he's going to keep fighting for four more years," ）

她續道：

「我愛你的真實，我尊敬你高效率的表現。華盛頓沒有改變特朗普，特朗普改變了華盛頓。」 （"I love you for being real, and I respect you for being effective. Washington has not changed Donald Trump, Donald Trump has changed Washington."）

【美國大選】6搖擺州民調：特朗普急起直追 拜登領先收窄

【美國大選】情報部門：無證據指外國勢力干預郵寄投票

伊萬卡在白宮擔任最高顧問一職，對美國歷任總統的女兒來說是空前的高位，角色舉足輕重。在白宮任職期間，她致力於工作培訓和以家庭為中心的工作，包括育兒和有薪家庭假。她的丈夫庫什納（Jared Kushner）亦長期擔任白宮顧問，有份處理中東議題，深受特朗普信任。

【美國大選】Twitter封「超假」垃圾信息帳戶 撐共和黨人中招

【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺