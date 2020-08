【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」

美國共和黨全國代表大會正式提名特朗普參加今屆總統大選,競逐連任。特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)在代表大會最後一晚演講,大打溫情牌,支持父親,跟4年前為父親站台一樣,贏得極大迴響。場內支持者高呼,讓特朗普再連任4年。

演講中,伊萬卡以女兒的身份,分享特朗普和兒孫的生活軼事,也以白宮顧問的角度,分享對特朗普執政的看法,又指父親兌現4年前的競選承諾,減輕兒童護理服務的負擔,將父親特朗普塑造成有血有肉的形象。

「今晚的在座各位,以及在美國各地努力工作的男女,你們就是我父親全心全意戰鬥的原因,是他競選總統的原因,是他要繼續戰鬥四年的原因。」

("To the hardworking men and women across america and here tonight, you are the reason my father fights with all his heart and all his might, you are the reason he ran for president in the first place, and you are the reason he's going to keep fighting for four more years," )