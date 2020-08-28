【零售寒冬】北美童裝品牌陷財困　撻訂數百萬美元訂單

美國最大的童裝零售商兒童之家（The Children’s Place）因疫情取消了埃塞俄比亞供應商價值數百萬美元的服裝訂單，使公司陷入財困、員工面臨減薪。

【推動科研】白宮增人工智能和量子力學計劃預算 提供10億美元作研究資金【下一頁】

【美股分析】博美國本土經濟反彈 中小型股有望接棒【下一頁】

兒童之家在美國擁有1,000多家商店，在全球擁有90家分店，去年的營業額為20億美元，3月份取消了埃塞俄比亞的訂單，以及延遲了半年才付清1月及2月的訂單金額。

兒童之家在聲明中表示：「 4月初，由於邊境管制以及疫情關係，我們取消了不到3％埃塞俄比亞的訂單。 但是，我們其後相互同意接受所有已完成的訂單，並將埃塞俄比亞2020年的訂單量增加了兩位數，目前已支付了埃塞俄比亞所有賣方的款項。」

2016年，埃塞俄比亞政府開設了哈瓦薩旗艦工業園，促進埃塞俄比亞的經濟發展，大多數製衣工人是來自貧窮農村地區的年輕女性。埃塞俄比亞工人是全球服裝供應鏈中收入最低的。根據紐約大學斯特恩商業與人權中心（ Stern Center for Business and Human Rights）的一份報告指出，埃塞俄比亞製衣工人的最低工資為每月26美元，孟加拉為95美元，中國則為326美元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗