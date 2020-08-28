【趣味韓情@iM網欄】24小時營業 韓國汗蒸幕的秘密

相信在不少韓劇裡都會見到阿豬媽，情侶，朋友，甚至一家大細結伴去24小時營業的汗蒸幕，三溫暖，桑拿室，沐浴場等地方玩足要大半日，還會過夜。究竟韓國人點解咁鍾意去呢？在韓國，只提供浸浴的稱為「桑拿」，附有乾濕蒸身的稱為「三溫暖」，大型設有休閑室，睡眠室，餐廳，泳池等娛樂設施的稱為「汗蒸幕」。雖有大小型規模之分別，但內裡都一定有提供「刷身」服務的角落，這也是韓國獨有的「刷死皮文化」。韓國女性的皮膚之所以咁白滑，多得勤力刷身，她們每星期都會最少用刷身專用紗巾刷洗一至兩次，一有空閑時間，更會到浴場找刷身師大刷一下。刷身文化在當地非常普及，「刷身師」都是持有政府部門發出之專業牌照才可工作，現時韓國約有30,000名刷身師。

刷身過程非常簡單，顧客只需躺在床上，依照指示，在20-30分鐘內，刷身師會幫客人由頭到腳趾都刷得一乾二淨。好幾次帶從來未刷過的朋友們去體驗刷身，總會發現一個人型的死皮圈圍在床上，幾十年來的死皮都被刷出來，即時輕了兩磅的感覺之餘，皮膚都白淨了。從未體驗過的朋友們，當您搭過零晨飛機，酒店仍未可入住，商場食肆仍未開門的清晨，不妨去一趟好好休息一下，享受下當中樂趣。

一般收費

普通時段刷身 - 約30,000韓圜（約200元左右）

晚上10:00後可能追加5,000-10,000韓圜附加費用

洗頭+沖涼+面膜 - 追加5,000-10,000韓圜 （約35-70元)

全身按摩連推油30 - 60分鐘，60,00-80,000韓圜 (約400-550元）

旅遊區內的汗蒸幕

龍山區 - Dragon Hill Spa

http://www.dragonhillspa.com/en/

永登涌區 - Sealala

http://www.sealala.com/

東大門區 - Golden Spa, Sparex, 백두산옥사우나

仁壽洞區 - Jongro Sauna，Siloam Bulgama Sauna Spa

作者_Agnes簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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