【名牌再加價】Chanel、LV9月起又加價？ 漲幅最多10％

▲ 今年5月份Chanel曾加價約10％至25%。

新冠肺炎疫情發展至今長達9個月，為零售業帶來嚴重打擊，高端品牌亦不另外。據報，Chanel、LV等名牌於9月1日再計劃加價，在疫情期間，LV已經於3月、5月加價。

早前Louis Vuitton宣布旗下產品價值上調3％後，多個品牌包括Chanel、Gucci、Celine、Bottega Veneta、Balenciaga亦跟隨加價。

日前內地生活平台應用程式小紅書傳出，Chanel、LV等名牌將會在9月份加價，內地LV店員指，預計加幅介乎5％至10%左右。上次沒有加價的熱賣款式如Chanel 19、Coco Handle是次將會加價。

金價創新高 珠寶品牌亦加價

隨着黃金價格創出歷史新高升至2090美元，原材料、成本價格上漲，名牌價格亦受影響。珠寶品牌卡地亞Cartier、Tiffany已宣布將於9月加價，Tiffany近9成的貨品將會加價，加幅介乎5％至10%不等。

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