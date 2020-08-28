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【安倍辭職】安倍晉三宣布辭任日本首相

環球社會熱點 16:10 2020/08/28

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日本首相安倍晉三召開記者會，安倍晉三正式宣布辭任日本首相。安倍晉三表示，困擾他多年的潰瘍性大腸炎，今年病情惡化，需要接受一段時間的持續治療，安倍晉三憂慮未能滿足日本國民的期望，因此決定辭任日本首相。

安倍為日本「最長命首相」本周才破記錄

連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注

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責任編輯：林嘉莉

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