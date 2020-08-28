【安倍辭職】安倍晉三宣布辭任日本首相 環球社會熱點 16:10 2020/08/28 分享： 日本首相安倍晉三召開記者會，安倍晉三正式宣布辭任日本首相。安倍晉三表示，困擾他多年的潰瘍性大腸炎，今年病情惡化，需要接受一段時間的持續治療，安倍晉三憂慮未能滿足日本國民的期望，因此決定辭任日本首相。 安倍為日本「最長命首相」本周才破記錄 連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注 免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」 【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱 責任編輯：林嘉莉 相關文章 【安倍辭職】安倍為日本「最長命首相」本周才破記錄 今日 【安倍辭職】安倍為日本「最長命首相」本周才破記錄 【安倍辭職】連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注 今日 【安倍辭職】連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注 【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職 今日 【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職 【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選 今日 【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選 安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告 2020/08/24 安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告 辭職 安倍晉三 日本