【酒醉金迷@iM網欄】侍酒實用小知識 3個細節帶來「儀式感」

筆者經常說，波爾多名莊酒的吸引之處，除了在於葡萄酒本身的高品質外，還有是酒莊背後的哲學與文化，例如喝Château Pontet-Canet 的時候，同時也是對生物動力法致敬。對剛開始品酒的讀者而言，可能還處於探索和學習階段，然而，在家小酎怡情時，也有一些簡單且能帶來「儀式感」的品酒細節，不但能令葡萄酒的風味更盡情綻放，還更添點生活情趣。

選對酒杯

▲ 圖片說明：U’Wine名莊遊晚宴

法國人除了對食物講究，對餐具也相當執迷，正式宴會的飯桌上，總放滿大大小小的杯碟和刀叉，煞是好看。至於酒杯，最常見的是紅酒杯和白酒杯各一，前者的杯沿窄、杯肚寬，方便用家晃杯，品味酒香的變化，後者則相反，杯肚較窄，使白葡萄酒細膩的香氣能集中至杯口。一般而言，擁有這兩款酒杯已經足夠，更進一步的話，可依個人喜好，為家居添置細長的香檳杯、甜酒杯等。

醒酒

醒酒是一門學問，哪些酒需要醒？醒酒的時間需多長？這些問題並没有標準答案，因品嚐的葡萄酒而異，買酒時也可詢問清楚，但先弄清楚醒酒的意義，也許有助解答以上問題。

醒酒(decanting)的主要目的其實是讓葡萄酒「呼吸」，即酒液與空氣接觸，軟化酒中的單寧。因此，品嚐單寧較厚重的紅酒(如赤霞珠比例較高的紅酒)時，更有必要醒酒，即使簡單把酒瓶打開，或倒進杯中放一會兒已經可以，如想加快過程，則可選用醒酒器。醒過後的紅酒風味豐富濃郁，入口時如天鵝絨般順滑。

斟酒

▲ 圖片說明：公司內部品酒活動

斟酒是個簡單的步驟，但如想看起來更優雅專業，需留意斟酒最多斟至酒杯的三分之二，紅酒可斟得更少一點，否則難以晃杯或觀色聞香；在快要斟好酒時，可輕輕轉一下瓶口，讓酒液自然停止流出，或使用「倒酒片」輕鬆控制斟酒份量。如同時品嚐多款葡萄酒，應記著「先白後紅，先年輕後陳年，先乾後甜」這個大原則。

當然，筆者常說品酒應是件愉快的事情，如閣下不喜歡講究繁文縟節，只想與朋友暢飲一番，大可不必理會上文的細節！

作者_吳潔怡簡介 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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