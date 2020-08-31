【育兒精明消費@iM網欄】錯過BB展？唔怕！ 教你揀育嬰產品

去年沒有去「BB展」，上星期也錯過「網上BB展」嗎？不用懊惱，其實腹大便便的準媽媽不太適合去逛博覽會。場地太大，孕婦會走得很辛苦；人又太多，很容易碰撞到；長時間在人多的室內，免不了要吃喝休息一下，著實讓人擔心。所以這期，凳凳媽會討論幾樣寶寶的必須品。以自己用過和比較過產品的經驗和大家分享，希望大家能更了得嬰兒產品，更懂得如何去選擇好的合適的產品。

1. 尿片

很多年前Merries風靡一時，經常看到來大手掃貨的遊客們。到去年才用過一次，大跌眼鏡，真的是沒有對比就沒有傷害。凳凳媽推薦新生兒用Pampers Ichiban，它是非常柔軟貼服的日本製，尺寸甚至有最小的零碼「3S ＞3000g」，適合早產或者初生不超過3kg的寶寶。很多品牌都沒有出這麼小尺碼的尿片，替有需要的媽媽們感謝品牌。 3-5kg的寶寶就多了一個選擇，除了Pampers Ichiban的S碼，還可以選擇有機棉材質的Pampers Pure的NB碼。每一片Pampers Pure NB碼尿片的價錢約3.7元，是Ichiban的一倍，小數怕長計，尿片是尺碼越大越貴，按寶寶體重來劃分，最大的褲褲可以適合22kg或以上的寶寶。

所以凳凳媽之後都是在代購那裡買同樣有機棉日本製的「moony natural」。香港代購沒有引進moony natural >3000g的最小碼，香港可以買到的最小的就是5kg的新生兒NB碼，約每片1.7元。 現在很多代購都已經在HKTVmall開設網店，加上HKTVmall每周的折扣活動，真是比當年又實惠方便了許多。

2. 奶瓶

最簡單的就是選擇材質，玻璃或者樹脂/塑膠。有些爸媽不太喜歡塑膠東西，擔心高溫消毒或長期使用會不好；但嬰幼兒的產品真的避免不了塑膠材質，即使是玻璃奶瓶，裡面的吸管、奶嘴或蓋子也都是塑膠的。合格優質的寶寶的塑膠產品，都是沒有塑化劑，可以耐高溫可以放心使用的。又有些不太喜歡玻璃製品，擔心寶寶自己喝奶的時候會打碎很危險；但真正使用奶瓶的其實是大人們。大人做沖奶、餵奶、清潔和消毒，一歲前的寶寶不太有機會自己一個人捧著奶瓶喝奶，而一歲後也應該要盡快戒掉奶瓶，改喝學習杯了。塑膠奶瓶使用了一段時間，就會或多或少的變黃；洗刷的瓶身也會被刷花變舊。要知道母乳是非常油膩難洗的，玻璃奶瓶的好處就是容易清潔去油膩且歷久如新。

第二種選擇方法，是清洗、組裝、使用的方便度。就像我說的，真正的使用者是我們大人。凳凳媽建議不要選用有吸管的奶瓶，有吸管的會連帶很多小配件，每次組裝都很麻煩。要知道消毒後要裝進奶瓶裡面的每一個配件，都是不可以用手指觸碰組裝的；又如果帶出去使用，組裝的時候配件掉了弄髒了，那真是不知道該怎麼辦了。

凳凳媽推薦的是日本手工製奶瓶「Doctor Betta」，獨有的角度瓶身設計，減少誤嚥問題從而減低中耳炎機會；也減少吸入空氣，避免脹氣腹痛免拍嗝。 Betta奶瓶有樹脂tritan、塑料、PPSU和耐熱玻璃製四款。也有輔助收奶器可以連結瓶口直接將母乳擠進奶瓶。最特別的一點是奶嘴可以換成吸管，在寶寶戒除奶嘴喝奶後繼續使用，到現在凳凳還是最愛拿它來喝水。

3. 睡床

寶寶半歲前就一定要選好睡床，因為寶寶已經可以抬頭、轉身甚至坐起來了。寶寶的睡床一定要裝有符合安全標準的圍欄，凳凳媽建議找尋適合自己家居結構的寶寶床，最好是可以讓寶寶使用得久一些的多功能睡床。例如睡床加換片床、可以搖擺、可以拼接大床、可以變遊戲床等。

4. 手推車

以寶寶看出去的視野分類，高景觀的手推車一般都尺寸較大且較重，當然寶寶是感覺坐得很寬敞很舒服，車子也很順很好推，也方便與路人之間保持一定的距離。較多人選擇的高景觀手推車是「STOKKE」，品牌有很多款式和適合不同年齡段的配件。低景觀的車都會相對較纖巧，甚至可以直接帶上機艙。凳凳媽也推薦很多人選購的「BABYZEN YOYO2」手推車。寶寶不僅可以從初生坐到22kg、平日也可以輕鬆穿過地鐵的普通入閘口、6.2kg和小巧的尺寸更方便帶去旅行和上飛機。

作者_凳凳媽簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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