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【真旅人@iM網欄】紀念結束比鬼更恐怖的日子 「重光紀念日」

名人薈萃 12:31 2020/08/30

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朋友說上期的鬼故不夠恐怖，既然後天就是盂蘭節，今天（8 月30日）又是回歸前曾經的「重光紀念日」*，紀念香港終於熬過日軍暴虐管治的三年零八個月，那段黑暗的淪陷歲月，有著一個個比鬼更恐怖的故事，就趁今天說說吧。

 

三年前曾參加「城西關注組」舉辦的「異渡中元」活動**，聽到張朝敦博士（Charlton Cheung）分享的一個故事——有次他在茶餐廳吃飯，與他同桌的婆婆忽然從手袋中掏出幾張軍票要送他，說是因為看他將碟頭飯吃得顆粒不剩，要奬勵他「惜食」。婆婆說自己幼時歷經二戰，飽受飢荒之苦，甚至親眼看著哥哥餓死：「家人最後找到一點碎米煮水給阿哥喝，但他只喝了兩口便噴血，原來人餓得太久，自己的胃酸會 “嗱穿” 腸胃，就算有食物也無法再進食，惟有活活餓死。」

日佔期間，餓殍遍地。

 

沒多久哥哥不見了，反而鄰居家同樣餓到奄奄一息的孩子睡到了哥哥床上……婆婆沒直接提到那孩子的下場，改而說到街上的包子攤：「那時只要聽說有肉包賣，大家便會去搶購，心底其實都明白那是甚麼肉，只是太餓了，所以只會默默的買了，吃下去。」

婆婆送給 Charlton 的軍票。時他向婆婆承諾會努力傳揚她的故事，讓年青一代了解戰爭的可怕。

 

現已98高齡的香港廣播界泰斗李我，戰時和第一任妻子住在西環吉席街，他也曾在受訪時提及過人肉包子——他聽說附近的潮州菜館，翌日會供應售價每個50仙的肉包，當晚他便帶著妻子輪候：「包子有拳頭那麼大，肉餡用蒜頭和豆豉醃過，熱騰騰的，味道好極了。我們一起吃了一個，決定第二天要再買一個，但那家店關門了，很多日本兵在那兒。原來，包子裡的肉是死人肉。我看到店內掛了很多 “人仔肉”。」

 

報壇前輩謝永光所著的《三年零八個月的苦難》，搜羅了大量戰時的報章報導——淪陷翌年（1942年）11 月，日本駐港憲兵隊隊長在記者會中呼籲市民需舉報「殘害街上遺屍肢體」的案件；皇后大道西、第一街、灣仔修頓球場，都有發現被削去皮肉，徒留骨骸的屍體；旺角、深水埗、東頭邨等多處都有吃人肉、賣人肉的新聞；更可怕的是，當時受殘害的，並不只「遺屍」。

日佔期間，餓殍遍地。

 

《三年零八個月的苦難》記述 1942年春天，西營盤第三街近水街一帶的垃圾堆中，經常發現死嬰人頭，卻不見屍身，一個隸屬日軍民政部衛生課的清潔工，向西區憲兵派遣隊舉報：第三街一間被遊民佔據的空屋內，有一婦人專收棄嬰，形跡可疑；憲兵隊入屋搜查，結果搜出放著幾個死嬰人頭的鐵盆。據說當放著死嬰人頭的鐵盆被搬出屋外時，膽小的街坊皆掩面不敢觀看，然而那間空屋裡，其實住滿了蓆地而居的無家男女和垂死病人，只是所有人一直都選擇沉默，對那婦人的所作所為熟視無睹。

1945年9月16日，*夏愨將軍(左一)接受日軍投降，日軍代表於香港總督府簽署受降文件。

 

香港電台在 80年代中曾舉辦《口述歷史》節目，邀請華籍英兵郭育明講述了一段淪陷期間的可怕回憶：「當時我住在筲箕灣，見過一個年輕女人餓到全身發軟，躺在街邊，還沒有斷氣，但她的大腿肉、胸肉和其他的肉已被人割去。多殘忍啊！受害者還未斷氣呢！我認為這是最悲慘的事。當時人吃人的慘劇，就是在這樣情況底下發生。」

 

都說「人比鬼可怕」，你信了嗎？

 

*　1945年8 月30日，英國皇家海軍夏愨將軍率領艦隊登陸香港，宣告英國恢復在香港的統治；港英政府於翌年將此日定為「重光紀念日」，並列入公眾假期；後幾經更改，回歸後於 1999年與紀念第一次世界大戰結束的「和平紀念日」合併，於每年11月第二個星期日在中環和平紀念碑舉行悼念活動。

** 今年 9 月5 日，「城西關注組」將於網上舉辦「異渡中元」活動，有更多精彩故事分享，有興趣者可留意「城西關注組」facebook。

 

作者_Rebecca Tang簡介：

愛旅行的女子，被朋友戲稱為「沒雀的腳仔」。自16 歲揹起背包，行遍六大洲五十餘國，情緒病沒發作時，也愛和人聊天聽別人的故事；近半年努力令腳步不被疫情所困，嘗試參與開發本地導賞路線，重新發現香港。

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撰文 : Rebecca Tang

欄名 : 真旅人

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