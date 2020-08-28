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【世界‧品味‧創意@iM網欄】尋欣賞的味道及理念 精品咖啡選擇的快樂泉源

名人薈萃 21:03 2020/08/28

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由小時候一直到2003 進入咖啡世界，我便有一套自己對咖啡獨有的體會。從前，由小朋友對咖啡只有苦味的感覺，到加拿大女生寄宿學校，每天差不多四點放學，同學便一起步行或搭單車到commons，即小社區中心，大概有兩個小時，買日用品，看看雜誌，到cafe 坐坐。六點半左右要回到宿舍，換一條長裙便到dinner hall 集合食晚飯。由加拿大的日子，我便了解到咖啡於生活當中的寫意。到升康內爾大學，建築系的我們，更加需要咖啡提提神，找靈感。當中，我印象最深刻的一幕，就是大學的第一堂課。我們建築系一年班第一天，於大堂Rand Hall 集合等待。戰戰兢兢的我，完全不知道美國大學生活是怎樣。忽然，一頭白髮魅力型男，架著白色古董開篷跑車，拿著一杯熱咖啡，走進來課室。那位professor，那股魅力，像極James Bond 裡的Sean Connery。往後五年，我們碰上不同才華洋溢、型格非常的建築系教授，男女老幼，全部都是咖啡高手。咖啡對於我的回憶，就是出色、有深度的品味。


第三年大學，我報名到了意大利校舍作交換生。在那𥚃，咖啡成為了生活的空氣。那意大利人的咖啡香味及濃情，足足影響了我的未來十多年。我一直希望我的咖啡店像我中學、大學年代一樣，充滿浪漫氣氛及有濃厚的人情味及學術味。所以，第一次咖啡創業，名字Habitu，家的感覺，小女生創業，一切充滿浪漫及溫度。那時的定位，是an Italian neighbourhood boutique caffe，Rose latte, earl grey milk tea, 手造意粉、2mm 薄餅、淸新沙律。每一間都自己參與設計的歐洲小店風格，全部是遊歷回憶的點滴。直到今天，依然有很多人提起它當年是一股清泉。而它的成功，也奠定了我日後開啟精品咖啡、自家烘焙的路。

到了2010年，開始意識到咖啡已經不只是一種回憶，更加是一種社會責任。當時由採購及深入探討咖啡世界，便明白到咖啡的漂亮背後還有很多深層議題。由那時開始學習烘焙及探討世界咖啡農莊，我便希望再一次打造品牌，做一個有別於過往風格的The Coffee Academics。2013 年去到印尼海嘯災區 Banda Aceh ，看災後以咖啡重建社會。之後去過巴西及巴拿馬等地區了解更多。現時為止，TCA (The Coffee Academics) 的house blend 有70% pledge是採購自世界精品慈善莊園，所以每一杯咖啡都有深層意義。最近，一位咖啡前輩Sam 於新幾內亞建立circular ecomomy 的咖啡場，優化咖啡生產，提升PNG 農民生活及咖啡豆質素，我亦立即參與支持。我們由烘焙、教育、經營、研發；TCA 目標是一個立體、有溫度、有理念的香港國際品牌。

很多朋友會問，甚麼是精品咖啡？最簡單的答案，就是咖啡產品中最頂級的5%。 以三角型為model，底部是即溶及茶餐廳的 robusta，中間部份是大型連鎖，頂部是精品。以國際精品咖啡協會的評分準則，80 分或以上就是精品級別。以上，是model answer。朋輩再問，以您投身咖啡工作十多年，精品咖啡是甚麼？我答：第一，精品咖啡不等於是追求貴。其實有些小眾農莊未被發掘未經包裝，但咖啡水準一樣可以很高，例如我們其中一直送direct trade (不經中間人）的雲南laoshu 支持少數族裔的精品咖啡豆。有心人可以發掘下哪咖啡店做小莊園的direct trade，而不是名牌效應產品。第二，能改善不公義、不平等的咖啡農作物，更能代表精品咖啡原本的理念及精神。反壟斷及支持環境、保育、生態及社區發展的精品咖啡，比起盲目追求更有意義。

其實，咖啡是一件非常個人化的事。就算是考上SCA 所有certification 的人，也不可能指出絕對。咖啡豆的天然味道，有花香、果酸、杏仁、榛子、可可、鮮果等等非常之豐富。所以，每人口味心情不同，亦沒有「不懂」飲咖啡的人。精品咖啡世界，只有適合你或更適合你的咖啡口味。而我希望的是，每一天你喝的咖啡不但醇香柔滑，而且每一口咖啡，都在幫助到遠方的農民去改善生活、改善耕種模式、少用化學物品。你的每一杯咖啡能做到的，比想像中的更多。所以，細心選擇你的精品咖啡是值得花心思的，而每一個經營者都有自己嘅概念與堅持。能找到你欣賞的味道及理念 - 那麼每一天早上的咖啡都可能是你快樂泉源！

作者_ The Coffee Academïcs 廖偉芯簡介：

品牌創辦人，香港出發的國際視野。建築師背後，更多是女性創業、藝術、文化、城市、科技、ESG 及人性的心靈的點滴。

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