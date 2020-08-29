【餓「新」嘗啖＠iM網】爆汗後坐享山上農家菜 合益蜂場農家菜

這段日子大家都苦悶，出外沒節目。戲院、美容院、健身中心很多都不開門營業，開了門的商場，又無心機逛，行山成了疫情下的新竉，既可以鍛練心肺功能強身健體，又可以出外鬆一鬆釋放壓力，出身汗呼吸新鮮空氣，享受大自然無償的慰藉，令人身心舒泰。

前陣子和朋友們行烏蛟騰郊遊徑，意外驚喜。這路徑不難，沿著青石路蜿蜒而上，林蔭斑駁，陽光從葉隙間穿落，偶爾還聽到潺潺溪流，溯溪而行，彷佛走進桃源深處，甚有森林的幽幽氣息，經過三椏涌後，又是另一番景象，地上的岩石漸紅，紅樹林茂盛地生長，烈日下爆了一身汗，以為熱不可擋時，穿過小山谷後來到一個寧靜的內灣，竹林幽幽，清涼舒適，十分寫意。全程三小時的路徑景色迴然不同，又沒有天梯，適合一家老少。

▲ 山間竹林頗有幽幽森林氣息。

令人驚喜的，除了湖光山色蟲鳴鳥叫、一山新翠綠環抱外，還有那途中的農家菜。

走到一半路程，赫然見到一排小村屋，大大隻路牌指著合益蜂場、農家菜。

話明農家菜，環境相當「農家」，土牆石階，鐵片遮頂，門口還有個小農場，作為都市人，在這種地方進食，甚有風味。餐牌的菜式不算多，叫了頗有色的木瓜魚仔湯、白灼水釣大尾魷、家郷黃酒雞及幾碟小炒。

由於滾湯需時，先來碟自醃木瓜蘿蔔，爽脆酸甜度適中，配上冰凍的酒，爽爆。

▲ 自醃木瓜蘿蔔爽脆好吃，我外賣多一包回家。

終於等來木瓜魚仔湯，據說這是村內所種的鮮木瓜，摘下來時色澤仍是碧綠，配以附近沿海所撈捕的鮮魚仔，再用老火熬製而成，一看色澤，金黃泛白，就知沒有欺場，再舀上湯料，用料十足，各種魚仔煎香再煲，雖然多骨但肉質不散，豆腐更是嫩滑，湯底夠甜又不渴喉，值得一贊。

▲ 足料魚湯忘了舀起拍照，但真的好飲。

大尾魷白灼上碟，只吃它的鮮甜爽口彈牙。資料顥示，三椏村的地理位置，是一個沿海的小漁村，附近的水域受到監管，只能給村民作有限度的漁業活動，所以多年來仍能維持優良的水質，難怪出產的魚獲甚鮮。這天算我們幸運，老闆說這大尾魷不是天天有，想吃最好要早一天預訂。

▲ 白灼大尾魷鮮甜彈牙。

黃酒雞一般，勝在肉質結實，皮下脂肪甚少，頗有幾分在大陸或台灣食農家菜的走地雞口感。倒是客家釀豆腐，造法還算正宗，豆腐入口嫩滑，許是少了優質山水加持，久了點豆香味，事實上在香港本來就很難找到靚的山水豆腐，情有可原。那碟准山炒雜菜，也炒得不俗，計有淮山、蓮藕片、木耳、豆味、豆角、甘筍、翠瓜等，鑊氣火候足夠。行了個半鐘，坐足兩個鐘。這是最舒適寫意旳行山之旅。

▲ 黃酒雞雞肉結實有咬勁。

所有味道亦迫晒出來，固然好吃，但同時略嫌油水重手了一點，先前所消耗的卡路里，完全被這碟菜「補給」回來。



作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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