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【內循環發力】蒙牛大陽燭抽上 躍藍籌升幅王 目標看49元

即市財經 15:26 2020/08/28

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內地要推動內需，多隻餐飲股表現走勢凌厲，輪流破頂。華潤啤酒 （00291） 、青島啤酒 （00168） 、周黑鴨 （01458） 、頤海國際 （01579） 、海底撈 （06862） 愈戰愈勇，今日終於到蒙牛乳業 （02319） 一支大陽燭抽上，盤中高見40.65元，以升逾1成的升幅，高踞藍籌升幅王。

在內循環的背景下，資金不斷在餐飲股中尋寶，輪流炒一轉。事實上，蒙牛業績表現並不算標青，但勝在較市場預期為佳，獲多間大行唱好，並大幅上調目標價。

大行大幅調升目標價

蒙牛日前公布中期業績，截至6月底止，收入達375.33億元人民幣，按年下跌5.8%；期內純利僅達12.12億元人民幣，按年跌41.7%。若單看收入和純利，應該叫人大跌眼鏡，惟市場早前已消化有關負面因素，大行對蒙牛看法似乎對未來較有憧憬。

麥格理一舉升蒙牛評級至「跑贏大市」， 上調目標價至49元。瑞信亦指，績後對股份看法更加積極，認為公司在液態奶業務高檔化趨勢穩固，下半年及明年市場競爭情況相信會有改善，將目標價大幅提升1成，至44元，給予「跑贏大市」評級。

內循環發力

撇除業績因素，其實蒙牛再升的原因，亦與「內循環」的經濟主旋律有關。內地7月底召開會議時提到，有需要以持久戰的角度去面對目前中國經濟形勢，需加快形成以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

受惠國策扶持，加上消費升級的背景下，蒙牛近5年積極拓闊產品領域，以滿足消費者的不同需求。蒙牛不斷推出新產品，口味創新，例如去年推出白桃樹莓口味，另外又有「恬醒」葛根風味酸奶，在市場贏得不俗口碑。故只要「內循環」政策不變，令內需真正產生循環作用，則蒙牛從中受惠不淺。

技術走勢上，蒙牛股價由7月初起已轉勢，股價不但升穿250天綫阻力，亦已完全收復自去年8月高位34.6元計，開始形成跌浪的所有跌幅。近期股價持續整固，今日才開始大成交抽上，有望追上餐飲股飛升的走勢，不妨以39元部署買入，以麥格理最牛的目標價49元作參考，跌穿35元則沽出止蝕。

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編輯：江麗琦

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