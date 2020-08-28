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【疫市蝕讓】禁售期未過即沽　連稅蝕近百萬　用家趁平入市

股樓投資 15:46 2020/08/28

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最近一周，本地新增確診宗數較月初大減，樓市交投氣氛好轉，二手買賣量因此回升，不少買家加快入市，擔心遲買更貴，部分業主趁機減價出貨。中原馮澤源說，白石角海日灣一期C2座中層B室，實用面積505平方呎，去年12月放盤，原叫價850萬元，終減價117萬元，以733萬元易手，減幅約14%，實用呎價約14,515元。 

資料顯示，原業主於2018年12月，以721.7萬元購入上址，換言之，現帳面賺11.3萬元。不過，原業主持貨不足3年，需付額外印花稅（SSD），扣除73.3萬元稅款後，現帳面蝕約62萬元離場，若連釐印費、代理佣金及律師費計，料蝕約100萬元。 

馮澤源說，業主早前購入同區朗濤面積較大單位，故希望提供較大議價空間，盡快沽出放盤。他說，原業主出售海日灣這單位後，看似勁蝕，惟其後朗濤單位可獲退稅，因當初買入時要付辣稅，七折八扣下，其實不算蝕底。 

他續說，新買家為用家，近日積極網上搵盤，見屋苑入伙不久，而且價錢吸引，即買入單位自用。他說，上述單位成交價只約733萬元，而原業主當初買入價為721.7萬元，換言之，最新成交價貼近兩年前價位，更重要的是，目前就算手持733萬元，也難在白石角買入兩房新盤。

被問到同區市況時，馮澤源說，白石角有多個新盤入伙，皆因未過禁售期，其實近乎沒有二手放盤。 

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撰文 : 黃卓賢

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