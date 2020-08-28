【TikTok收購】沃爾瑪爭奪TikTok　或有利其拓展第3方平台？

TikTok美國業務的競爭，周四出現急轉彎。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）突宣布，將夥拍微軟聯手競購TikTok在美業務。事實上，沃爾瑪為何會對社交媒體感興趣？收購TiK ToK對其有什麼益處？

目前，沃爾瑪的實體店網上銷售兩大業務同樣造好，上季同店銷售增長9.3%，而網上銷售更急升97%，創歷來最大升幅。管理層更曾經指出，留意到愈來愈多消費者開始轉移至網上購物，也是令收入增長的因素之一。

或可助拓社交電商領域業務

由於抖音融合電子商務與廣告業務，有見及此，沃爾瑪倘成功收購TikTok，確有利其發長線上業務，或拓展第3方平台業務。例如將可透過TikTok接觸到更龐大的廣告客源及年輕的忠誠用戶群，這些用戶可能會將部分營銷預算從Google、Facebook和亞馬遜轉移到沃爾瑪。TikTok甚至可以成為銷售沃爾瑪產品的平台，將品牌推進新興的社交電商領域，與Facebook及其Instagram平台抗衡。另一方面，沃爾瑪與微軟聯手競購，也可能增強其即將推出的送貨訂閱服務，使其對競爭對手亞馬遜造成更有力的威脅。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)發現，四分之一美國Instagram用戶今年曾在其自家平台購買，高於一年前的15%。雖然目前在美國TikTok上的直接交易量並不多，但有分析認為，在沃爾瑪的管理下或可帶動改變。

責任編輯：蘇穎琪