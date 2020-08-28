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【推動科研】白宮增人工智能和量子力學計劃預算　提供10億美元作研究資金

環球政經 15:30 2020/08/28

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美國白宮週三（26日）宣布將撥款10億美元，用於推動美國人工智能（AI）和量子力學研究。該計劃將在5年內與美國國家科學基金會、農業部和能源部以及私營部門和學術界合作，資助12個新的跨學科研究機構，重點研究AI和量子信息技術研發（QIS）。

【美股分析】博美國本土經濟反彈 中小型股有望接棒【下一頁

【美國經濟】著名對冲基金經理庫珀曼：美國無法承受聯儲局狂印銀紙【下一頁

特朗普政府於2月承諾在2022年財年之前，用於非國防AI和量子研究的資金將增加一倍，達到22億美元。

美國國家科學基金會（NSF）和美國農業部（USDA）的AI研究所將在未來5年內向7個新的AI研究所提供1億美元。美國能源部將在5年內分配6.25億美元，其中有3億美元來自私營公司和學術界的捐款，將用於5個美國能源部量子力學中心。

美國國家科學基金會（National Science Foundation）主任Sethuraman Panchanathan表示，該計劃將確保美國經濟的「每個部門」均能參與AI和QIS的發展，並舉出Microsoft、John Deere和IBM等公司將參加該計劃作為示例。

Panchanathan表示，該計劃是「迄今為止美國在人工智能領域最大的一筆單筆投資」，投資額亦將在明年繼續增長。

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責任編輯：梁翠麗

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