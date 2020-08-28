  • 29°C
香港時間 : 2020828日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【安倍辭職】安倍晉三為日本「最長命首相」本周才破記錄

環球社會熱點 16:04 2020/08/28

分享：

安倍晉三本周才打破記錄，成為日本歷來連續執政時間最長的首相。

日本首相安倍晉三近期兩周內入院兩次，外界憂慮安倍晉三的身體狀況。安倍晉三召開記者會，正式宣布辭任日本首相。事實上，安倍晉三本周才打破記錄，成為日本歷來連續執政時間最長的首相，日媒更評價安倍晉三長期執政，有助政府內閣穩定。

【安倍辭職】連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注

【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職

安倍晉三自2012年12月上台，截至本周一（24日）已連續在任2799日，超越於1964年至1972年任職首相的外叔公佐藤榮作的記錄。

安倍於2006年9月首度上台執政，成為日本戰後最年輕首相，但1年後就黯然離任。如連同他首度執政的一年時間計算，安倍於去年11月已榮升日本歷來「最長命首相」。

【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選

【安倍辭職】日本首相安倍疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任

日本於2007年至2012年期間，首相職位每年都換人。日媒《日本時報》指，安倍自2012年再度執政後，結束每年更換首相的局面，安倍長期執政更有助內閣政府穩定。在七國集團（G7）的多國領袖當中，更是連續在任時間最長的領袖，僅次於德國總理默克爾（Angela Merkel）。

但安倍晉三近期多次傳出健康狀況欠佳，分別於上周及本周一兩度入院。日本《Flash》周刊本月初報道，安倍上月曾於首相官邸內的辦公室吐血，外界早前對其能否順利完成任期多有揣測。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【安倍辭職】連續兩周入院 安倍潰瘍性大腸炎惡化
今日
【安倍辭職】連續兩周入院 安倍潰瘍性大腸炎惡化
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
今日
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享）
今日
【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享）
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
今日
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
【安倍辭職】日本首相安倍晉三疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任
今日
【安倍辭職】日本首相安倍晉三疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任
人事調動 政治 辭職 安倍晉三 日本

上一篇文章

【新冠疫苗】世衛牽頭推疫苗公平分配計劃 遭富國冷待

下一篇文章

【Jacob Blake槍傷】被槍擊黑人臥病床 仍被鎖手銬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間16:00）