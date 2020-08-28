【安倍辭職】安倍晉三為日本「最長命首相」本周才破記錄

▲ 安倍晉三本周才打破記錄，成為日本歷來連續執政時間最長的首相。

日本首相安倍晉三近期兩周內入院兩次，外界憂慮安倍晉三的身體狀況。安倍晉三召開記者會，正式宣布辭任日本首相。事實上，安倍晉三本周才打破記錄，成為日本歷來連續執政時間最長的首相，日媒更評價安倍晉三長期執政，有助政府內閣穩定。

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安倍晉三自2012年12月上台，截至本周一（24日）已連續在任2799日，超越於1964年至1972年任職首相的外叔公佐藤榮作的記錄。

安倍於2006年9月首度上台執政，成為日本戰後最年輕首相，但1年後就黯然離任。如連同他首度執政的一年時間計算，安倍於去年11月已榮升日本歷來「最長命首相」。

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日本於2007年至2012年期間，首相職位每年都換人。日媒《日本時報》指，安倍自2012年再度執政後，結束每年更換首相的局面，安倍長期執政更有助內閣政府穩定。在七國集團（G7）的多國領袖當中，更是連續在任時間最長的領袖，僅次於德國總理默克爾（Angela Merkel）。

但安倍晉三近期多次傳出健康狀況欠佳，分別於上周及本周一兩度入院。日本《Flash》周刊本月初報道，安倍上月曾於首相官邸內的辦公室吐血，外界早前對其能否順利完成任期多有揣測。

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責任編輯：鄭錦玲