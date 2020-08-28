【宅經濟股】雷蛇受惠宅經濟業績改善　瑞信予買入 目標價2元

雷蛇（01337）日前公布中期業績，截至6月底止虧損顯著收窄至1,734萬元（人民幣，下同），去年同期蝕4,807萬元。瑞信及滙豐研究分別出報告唱好，當中瑞信目標價更上調至2元，較現價有約27%上升空間。

雷蛇今日（28日）最新報1.58元，跌3.1%，成交額1,600萬元。

瑞信報告指出，雷蛇上半年收入按年增長25%，主要受惠於宅經濟需求，毛利率22%則是受物流成本增加影響，經營虧損收窄至1,700萬美元，主要歸功於收入增加及有效的成本控制。

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報告又指，硬件銷售持續強勁，而軟件及服務業務繼續成為亮點，上半年收入增長79%，管理層預期下半年可保持增長動力，尤其Razer Gold及金融科技業務繼續受惠於宅經濟及新冠疫情。因此給予雷蛇「跑贏大市」評級，目標價2元。

滙豐研究認為，雷蛇上半年收入增長25%是預期上限，更自上市以來首度錄得經調整後息稅攤銷及折舊前盈利（EBITDA），而全球電子遊戲銷售在第二季度創紀錄新高，反映玩家遊玩時間會更長，有助雷蛇維持銷售增長。該行給予雷蛇「買入」評級，目標價1.92元。

記者：李兆明