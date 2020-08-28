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國家探月工程四期 嫦娥七號將在月球南極着陸

環球政經 14:52 2020/08/28

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據中國國家航天局探月與航天工程中心27日消息指，國家探月工程四期嫦娥七號，將在月球南極着陸，開展極區環境與資源勘查。

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中國國家航天局探月和航天工程中心表示，嫦娥七號任務將採取擇優原則：第一是科學意義重大；任務目標清晰，科學原創性強，體現當代國際前沿。二是技術指標先進；方案論證充分，技術指標合理可行，體現國際先進水平。三是研製進度可行，經費預算合理，研製基礎良好、進度可控，滿足工程總體要求。

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中國探月工程自2004年啟動以來，取得多項創新成果。目前，中國國家航天局正在啟動實施探月工程，四期嫦娥七號任務和行星探測重大工程小行星探測任務。嫦娥七號任務擬開展月球南極着陸與巡視探測；小行星探測任務擬對近地小行星2016HO3開展繞飛探測並實現取樣返回，同時對主帶彗星133P開展繞飛探測。

責任編輯：翁嘉陽

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