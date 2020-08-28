你有無幫襯多咗HKTVmall? 香港電視上半年扭虧刺激股價創新高

「你真係幫襯多咗HKTVmall？」近日網上看到一些留言，對於香港電視（01137) 旗下的HKTVmall網購平台生意愈做愈好，而引起大家討論。

事實上，疫情之下，的確造就了本地一些網購平台，就以龍頭HKTVmall來看，今年上半年業績扭虧為盈，賺1.09億元，商品交易額增113.6%可見。難怪近日香港電視股價亦持續升勢，今日更曾經創新高升至10.36元，雖收市回落，收市報9.52元，但月初至今已累升逾23%。

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有見生意愈做愈好，香港電視副主席王維基決定在9至10月推出外賣App，雖然市面上已有數個外賣平台，但由於HKTVmall用戶量龐大，在上半年獨立客戶已達81.3萬名，相信可幫助小店將食物推廣至最近的居民，現正進行最後測試階段，推出初期將有3,000家餐廳在平台上供消費者選擇。

與此同時，公司亦將未來兩個月首階段推出HKTVpay的電子錢包功能，類似Apple Pay，並無儲錢功能，故不需申請牌照，現在逾九成消費者都有將信用卡儲在HKTVmall應用程式內，如獲授權就可轉為電子錢包。

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另一方面，王維基亦決定通過其由綫上超市轉化為網上商場的成功經驗，以及在倉儲、物流及基建上的知識，在未來半年於全球設立兩至三間海外分公司，向海外不同地方推廣公司的系統及解決方案。

他以英國公司Ocado為例，指出對方只是透過輸出技術助傳統超市轉向綫，透過營業額分成等每年有逾8,000萬英鎊的收入；然而HKTVmall具建立成功綫上商場的經驗，認為相關技術可複製至世界各地，但目標受眾與Ocado不同，將聚焦於有意投資建立大型網購平台的企業，如地產商等，冀按營業額或用量分成，達至「長做長有」的模式。

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王維基認為，海外市場需求很大，可汲取HKTVmall在港發展的成功經驗，加上公司的解決方案已經存在，料投資額不會太大，主要是輸出技術、經驗、業務模式及助組裝機器等。

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記者：張以正