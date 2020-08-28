  • 31°C
香港時間 : 2020828日 (五) 15:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內房業績】保利上半年少賺逾77% 不派中期息

即市財經 14:36 2020/08/28

分享：

保利置業（00119）上半年少賺77.8%至8.28億元，不派中期息。

保利置業 （00119） 上半年少賺77.8%至8.28億元，不派中期息。期內，收入按年跌25.8%至129.89億元，出售附屬公司帶來2.7億的虧損。

分部業績方面，物業發展按年跌32%至41.5億元；物業投資轉蝕2864萬元，去年同期則賺2億元；酒店營運的虧損大幅擴大至9139.5萬元。

上半年累計合約銷售金額約196億元（人民幣，下同），按年微跌2%，完成全年銷售目標520億元的38%。保利計劃下半年推出14個全新樓盤。

截至6月底止，資產負債比率為79%，較去年底上升0.9個百分點。

相關文章：【內房業績】萬科上半年多賺5.6% 料年底毛利率小幅回落（第二版）

【內房業績】合景泰富半年少賺41%息40分人幣 下半年屬拿地好機會（第二版）

【內房股】旭輝下半年可售貨值達2800億人幣 有信心完成全年銷售目標

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦

香港股票 保利置業集團（00119） 經濟

上一篇文章

【業績】呷哺呷哺午後升逾一成　半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣　派中期息0.028元人民幣

下一篇文章

【安倍辭職】日本首相安倍晉三辭職　日股急跌後回穩日元續走強（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）
【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾變相「放鴿」　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾變相「放鴿」　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）