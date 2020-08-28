【內房業績】保利上半年少賺逾77% 下半年料推400億人幣貨值

▲ 保利置業（00119）上半年少賺77.8%至8.28億元，不派中期息。

保利置業 （00119） 上半年少賺77.8%至8.28億元，不派中期息。期內，收入按年跌25.8%至129.89億元，出售附屬公司帶來2.7億的虧損。

上半年累計合約銷售金額約196億元（人民幣，下同），按年微跌2%，完成全年銷售目標520億元的38%。保利計劃下半年推出14個全新樓盤。

管理層表示，上半年受疫情影響，供貨時間部分延遲，但下半年將推貨400億元，主要是分佈在蘇州、寧波、深圳、南寧、廣州、惠州、佛山等城市，亦會要求今年新增貨量在年底前全面開工，以釋放更多可售貨值，對完成全年銷售目標520億元仍有信心。

管理層又指，集團自去年起加快開發節奏，並在獲取土地的時要求提高權益。土儲權益由去年的65%上升至今年上半年的70%，新開工的土地權益比亦升至80%。

毛利率方面，管理層指，隨著開發節奏的加快，預期行業毛利率現下行趨勢，可能會回落在30%左右，料集團將保持在同樣水平。

分部業績方面，物業發展按年跌32%至41.5億元；物業投資轉蝕2864萬元，去年同期則賺2億元；酒店營運的虧損大幅擴大至9139.5萬元。

截至6月底止，資產負債比率為79%，較去年底上升0.9個百分點。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：袁諾曦