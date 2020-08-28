【新冠肺炎】南韓單日新增逾300宗確診案　政府擴大醫生復崗令至全國

新冠肺炎疫情持續，自南韓疫情遇反彈後，過去一周確診數過百，當地實習及專科醫生因政府推醫學院擴招政策，而發出罷工行動，令外界招憂疫情會否轉好。

據韓聯社報道，截至28日零時，南韓單日增371宗確診新冠肺炎確診個案，累計19077人感染。當中，首爾「愛第一」教會累計確診人數達959人，教會引發的集體感染已擴散至醫療機構、幼兒園等23處。

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政府於今日（28日）上午10時起，將擴大醫生復崗令至全國。政府於26日時頒布行政命令，要求首都圈所在95間醫院實習及專科醫生而立即返回崗位就診。是次行政命令則擴大至非首都圈的115間醫院。

南韓保健福祉部副部長金剛立表示，由於新冠肺炎疫情處於嚴峻情況下，須保障患者生命安全，所以不得不採取是次措施，他又指出，醫務人員必須要堅守崗位。據指政府向20間醫院的358名實習醫生發出「復崗令書」，共中有80多人重返崗位。

政府擴招遭南韓實習醫生協會反對，由21日起便進入無限期罷診，截至27日停診率達68.8%。

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責任編輯：黎淑雯