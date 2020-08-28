  • 34°C
香港時間 : 2020828日 (五) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【安倍辭職】連續兩周入院更傳吐血 安倍健康惹關注

環球社會熱點 14:22 2020/08/28

分享：

日本傳媒報道指，日本首相安倍晉三會在稍後舉行記者會，正式宣布因健康理由辭職。事實上，安倍兩周內入院兩次，上月更曾傳出安倍吐血，已令日本政界、民眾關注安倍身體狀況。

日本首相官邸27日稱，安倍會在日本時間今日下午5點（即香港時間下午4點）起在官邸召開記者會。日本放送協會（NHK）引述消息指，安倍會在記者會上，正式宣布因健康理由辭職。

日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職

麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選

安倍兩周內入院兩次 據報因患慢性病

安倍本周一早上再度前往東京慶應大學醫院，是繼上周後再度入院。首相官邸稱，安倍赴醫院是按照上周醫生的要求，需在一周後再前往醫院。

安倍於醫院逗留超過3小時，他返抵官邸後表示，今日詳細聽取上周的體檢結果，並且接受數項追加檢查。他希望做好充分的健康管理，做到萬無一失，以最佳狀態繼續努力工作。不過，日本電視台（Nippon TV）引述消息指，安倍是因為有慢性病需要入院治療，才再度入院。

安倍上周曾到醫院進行常規身體檢查，安倍當時指，僅為確保自己身體健康而接受體檢。

安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告

屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作

為應對新冠疫情 缺乏休息時間

然而，仍無法粉碎外界對安倍身體狀況的猜想。共同社報道，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假休養。安倍由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

曾驚傳吐血 官員指其看起來疲憊

另外，日本《Flash》周刊月初報道更指，安倍7月曾在首相官邸內的辦公室吐血。報道又指，曾與安倍開會的官員透露，安倍看起來很疲憊。日本官房長官菅義偉當時表示，安倍的健康狀況完全沒問題。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
今日
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
今日
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告
2020/08/24
安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告
屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作
2020/08/19
屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作
【安倍辭職】日本首相安倍疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任
今日
【安倍辭職】日本首相安倍疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任
政治 辭職 安倍晉三 日本

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國疫情】德州多人仍信飲漂白水可抗疫 服用後求助
【美國疫情】德州多人仍信飲漂白水可抗疫 服用後求助
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥
【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間14:00）