【安倍辭職】連續兩周入院 安倍潰瘍性大腸炎惡化

日本首相安倍晉三正式宣布因健康理由辭職，因擾他多年的潰瘍性大腸炎，今年病情惡化。事實上，安倍晉三兩周內入院兩次，上月更曾傳出安倍晉三吐血，早令日本政界、民眾關注安倍晉三猜測身體狀況。

安倍晉三在自民黨幹部會議上表示，自己的潰瘍性大腸炎復發，需要接受一段時間的持續治療。他稱不能像以前執政時一樣突然辭職給大家添麻煩，所以作出決斷。

日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職

麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選

安倍兩周內入院兩次 引各界憂慮

安倍本周一早上再度前往東京慶應大學醫院，是繼上周後再度入院。首相官邸稱，安倍赴醫院是按照上周醫生的要求，需在一周後再前往醫院。

安倍於醫院逗留超過3小時，他返抵官邸後表示，今日詳細聽取上周的體檢結果，並且接受數項追加檢查。他希望做好充分的健康管理，做到萬無一失，以最佳狀態繼續努力工作。不過，日本電視台（Nippon TV）引述消息指，安倍是因為有慢性病需要入院治療，才再度入院。

安倍上周曾到醫院進行常規身體檢查，安倍當時指，僅為確保自己身體健康而接受體檢。

安倍晉三連續兩周入院 自稱聽取體檢報告

屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作

為應對新冠疫情 缺乏休息時間

然而，仍無法粉碎外界對安倍身體狀況的猜想。共同社報道，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假休養。安倍由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

曾驚傳吐血 官員指其看起來疲憊

另外，日本《Flash》周刊月初報道更指，安倍7月曾在首相官邸內的辦公室吐血。報道又指，曾與安倍開會的官員透露，安倍看起來很疲憊。日本官房長官菅義偉當時表示，安倍的健康狀況完全沒問題。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉