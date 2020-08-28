【新股IPO】澳門機電工程公司濠江機電通過上市聆訊

▲ 集團於2019年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第5，所佔市場份額約為1.9%。

據聯交所網頁顯示，澳門機電工程服務工程承建商濠江機電通過上市聆訊，獨家保薦人為創陞。集團於2019年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第5，所佔市場份額約為1.9%。

集團業務主要從事機電工程服務工程及保養及維修服務。截至今年2月底止、集團純利按年跌3.9%至8099萬澳門元；收益按年增0.7%至4851萬元。

截至今年上半年集團有63個手頭項目，預期今年年底、2021年底、2022年底該等項目確認的收益金額將分別約為2.89億澳門元、8340萬澳門元及1590萬澳門元。

公司集資所得將用於於撥付若干手頭項目及可能獲得的特定招標項目的部分特定材料成本及前期開支、承接新項目時為發出履約保證撥資、招募更多熟練的專業人員及勞工來擴充員工隊伍、購置額外建築機械及設備。

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記者：謝卓榮