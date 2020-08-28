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【ETF VS ATMX】買科技指數ETF 抑或買ATMX其中一隻較可取?

股樓投資 14:32 2020/08/28

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本港多隻經濟股騰訊 (00700)、阿里(09988)、美團(03690)及小米(01810) (四股統稱ATMX)今年以來不斷走高，恒生科技指數以至追蹤它的交易所買賣基金(ETF)都相繼面世。當中今日上市的南方恒生科技ETF(03033)對有興趣科技股的投資者而言，又多了一個選擇。一時間多了選擇下，投資者又應如何取捨? 總括而言，還是要視乎投資者在下列兩點的取向。

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF 3033今登場　每股7.5元 入場費1500元 請情請看【下一頁】

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）  請情請看【下一頁】

首先，是看個人可承受風險能力。科技股指數ETF的原理和盈富基金(02800)一樣，都是追蹤由數十隻股份組成的指數，風險定較持有一至三隻和公司業績，商業活動消息掛鉤的科技股為低。若投資者對個別公司業務未有深入認識及信心，又或無暇留意個別公司業務消息，持有科技股ETF會較可取。相反，若投資者本身對內地手遊、網購等產業十分看好，單持有騰訊或阿里則可博取更大的回報。

另一點，則是看本身注碼有幾多。目前騰訊、阿里、美團及小米的每手入場費分別是5.5萬元、2.7萬元、2.7萬元及4,700元。除了小米，其餘三隻尤其是未有拆股計劃的騰訊，入場費都不低。若投資者本身可動用資金有限，又同時希望間接投資於騰訊和阿里等重量級別企業，每手入場費不足2,000元的南方恒生科技ETF可以滿足需要。當然若投資者本身可動用資金夠多，騰訊、阿里、美團和小米各買一手，亦可造出效果和科技指數ETF相近的投資組合。

撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 南方恒生科技（03033） 經濟

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