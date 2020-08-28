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【視像軟件】Google Duo Beta  支援Android TV多人視像通話

科技 16:30 2020/08/28

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Google日前宣佈，將在未來數周內在Android TV推出Google Duo的Beta版本，滿足大眾需求。

受肺炎疫情和限聚令影響，不少人都被迫居家抗疫，更無法與親友見面接觸，視像通訊軟件也就順理成章地成為人們維繫感情的最佳方法。Google日前宣布，將在未來數周內在Android TV推出Google Duo的Beta版本，滿足大眾需求。

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據外媒The Verge報道，Google於日前宣佈，旗下通訊軟件Google Duo將推出Beta版本，並支援Android TV系統。用戶只要配備Android系統的智能電視或電視盒，就可以在大屏幕與親友或同事視像通話。系統除了支援單對單通話，亦同時支援群組視像通話。不過，大部分智能電視或電視盒都沒有內置鏡頭，用戶只需外接USB視像鏡頭即可使用。

用戶只要配備Android系統的智能電視或電視盒，就可以在大屏幕與親友或同事視像通話。（Google官方圖片）

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Google表示，新功能將會在未來數星期內陸續推出，擁有Android TV裝置的用戶可在Google Play商店安裝程式後，再登陸Google Duo就可以開始視像通話。此舉意味Android TV用戶不必再坐於電腦螢幕前，毋須舉起手機即可通話，即使一家人安坐客廳都可以隨時與遠方親友輕鬆對談。

責任編輯：施雯雯

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