  • 34°C
香港時間 : 2020828日 (五) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】兌吧中期虧損縮窄至4784萬元人幣 SaaS業務收入增1.66倍客單價升1倍

即市財經 14:19 2020/08/28

分享：

兌吧中期虧損縮窄，不派息。

SaaS股兌吧（01753）上半年虧算縮窄至4784萬元（人民幣，下同），收入按年倒退40%至4.68億元，不派中期息。兌吧現微升0.57%，最新報價3.53元，成交1245萬元。

公司披露，SaaS業務收入按年大增1.66倍至2835萬元，SaaS業務客戶數和客單價等多項業務指標保持高速增長，截至6月底止，付費客戶數達到727個，增長28%；上半年簽約客單價11.5萬元，增近1倍；SaaS業務的重要指標客戶流失率僅為6.5%。

兌吧指，上半年，互動廣告收入為4.4億元，表現受疫情拖累，因線下消費場景流量因疫情產生階段性停滯，其次全行業廣告主預算因疫情承壓，第二季度的廣告消耗呈現快速復甦的態勢。

相關文章：

【業績】東風集團中期溢利跌64.5%至30.18億元　每股派息0.1元

【業績】特步半年少賺47% 中期息削至6.5仙

【業績】招商局港口中期溢利跌76.3%至15.46億元　每股派18港仙

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳華

香港股票 經濟 兌吧（01753） SaaS

上一篇文章

【新股IPO】澳門機電工程公司濠江機電通過上市聆訊

下一篇文章

【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】鮑威爾變相「放鴿」　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾變相「放鴿」　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）
【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）