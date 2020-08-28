【業績】兌吧中期虧損縮窄至4784萬元人幣 SaaS業務收入增1.66倍客單價升1倍

▲ 兌吧中期虧損縮窄，不派息。

SaaS股兌吧（01753）上半年虧算縮窄至4784萬元（人民幣，下同），收入按年倒退40%至4.68億元，不派中期息。兌吧現微升0.57%，最新報價3.53元，成交1245萬元。

公司披露，SaaS業務收入按年大增1.66倍至2835萬元，SaaS業務客戶數和客單價等多項業務指標保持高速增長，截至6月底止，付費客戶數達到727個，增長28%；上半年簽約客單價11.5萬元，增近1倍；SaaS業務的重要指標客戶流失率僅為6.5%。

兌吧指，上半年，互動廣告收入為4.4億元，表現受疫情拖累，因線下消費場景流量因疫情產生階段性停滯，其次全行業廣告主預算因疫情承壓，第二季度的廣告消耗呈現快速復甦的態勢。

相關文章：

【業績】東風集團中期溢利跌64.5%至30.18億元 每股派息0.1元

【業績】特步半年少賺47% 中期息削至6.5仙

【業績】招商局港口中期溢利跌76.3%至15.46億元 每股派18港仙

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳華