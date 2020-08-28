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【百勝IPO】百勝中國傳最快下周展開招股程序　集資20億美元

股樓投資 15:38 2020/08/28

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內地傳媒引述消息指，百勝中國已於兩日前，以保密形式向聯交所遞交上市申請，料最快下星期展開招股程序，並於9月掛牌上市，該股是次集資20億美元（約156億港元），保薦人為高盛、花旗、瑞銀及招銀國際。

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，想知詳情請按：【下一頁

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY。截至昨日公司總市值約204億美元（1591億港元）。公司稍早前公布今年第二季度業績，錄得收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

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