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【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF入場費約2000元　管理費最低（附比較表）

即市財經 14:05 2020/08/31

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恒生科技指數推出一個月，市場即有3家科指ETF部署追蹤。

港版納指之稱的恒生科技指數推出一個月，首家恒生科指ETF上周五（28日）首日登場，南方東英、恒生投資以外，華夏基金（香港）旗下的「華夏恒生科技指數ETF （03088） 」最新已獲證監會批出。華夏基金暫未上載3088產品概要至網站，而連同南方東英的3033、恒生投資的3032，市面上將有3家恒生科技指數ETF同場買賣。

市場消息指，華夏恒生科指ETF每手交易單位200個，定價約10元，入場費約2000元，管理費約0.4%，全年經常性開支比率約0.6%，估計全年跟蹤偏離度-0.62%，周四（9月3日）掛牌，即3088會較3032早一日交易。

  南方東英恒生科指ETF 華夏恒生科指ETF 恒生科指ETF
上市日期 8月28日 9月3日 9月4日
每手交易數量 200單位 200單位 200單位
管理費 0.99% 0.4% 0.55%
全年經常性開支比率 1.49% 0.6% 0.87%
預計年度跟蹤偏離度 -2% -0.62% -0.94%

參考另外兩家恒生科指ETF，南方恒生科技ETF （03033） 周五正式交易，起始規模約2400萬美元（約1.87億元）。3033至上周五需求極高，3033價格一度大幅偏離資產淨值（NAV），成交並超越盈富基金 （02800）

南方恒生科技ETF 3033錯價？開市20元變8元，南方東英親自解釋。詳情可看【下一頁

以最新價格計，3033每手200個單位，一手入場費約1500元。3033管理費0.99%，全年經常性開支比率料1.49%，估計全年跟蹤偏離度-2.00%。

恒生投資的恒生科技指數 （03032） 就會於9月4日周五掛牌，3032入場費料為1400元，每手基金單位200個，相當於每基金單位價格約7元。3032管理費每年0.55%，全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約-0.94%左右。

（第三版加入入場費）

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記者：麥德銘、陳韻妍

ETF 華夏基金 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033） 證監會 恒生科技指數

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