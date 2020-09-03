【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛　半日成交4400萬、入場費約2000元（第四版）

▲ 恒生科技指數推出一個月，市場即有3家科指ETF部署追蹤。

港版納指之稱的恒生科技指數推出一個月，首家恒生科技指數ETF上周五（28日）首日登場，南方東英、恒生投資以外，華夏基金（香港）旗下的「華夏恒生科技指數ETF （03088） 」今日（9月3日）登場。連同南方東英的恒生科指ETF （03033） 、周五推出的恒生投資的恒生科指ETF （03032） ，市面上將有3家恒生科技指數ETF同場買賣。

市場消息指，華夏恒生科指3088每手交易單位200個，定價約10元，入場費約2000元。

正式上市時，華夏恒生科指3088首掛報10.06元，隨恒生科指半日跌1.5%，3088中午報9.865元，較NAV溢價0.2%，半日成交4410萬元，起始規模2.26億元，較另一恒生科指ETF 南方恒生科技3033起始規模為高，但3033過去數日大幅吸資，最新規模已達33.3億元。

3088 管理費約0.4%，全年經常性開支比率約0.6%，估計全年跟蹤偏離度-0.62%。

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參考另外兩家恒生科指ETF，南方恒生科技ETF （03033） 起始規模約2400萬美元（約1.87億元）。3033至上周五需求極高，3033價格一度大幅偏離資產淨值（NAV），成交並超越盈富基金 （02800） 。

3033每手200個單位，3033管理費0.99%，全年經常性開支比率料1.49%，估計全年跟蹤偏離度-2.00%。

據恒生投資管理上周提及，恒生投資的恒生科技指數 （03032） 就會於9月4日周五掛牌，3032入場費料為1400元，每手基金單位200個，相當於每基金單位價格約7元。3032管理費每年0.55%，全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約-0.94%左右。

（第三版加入入場費；第四版加入首日表現）

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記者：麥德銘、陳韻妍