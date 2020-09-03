  • 33°C
香港時間 : 2020903日 (四) 13:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛　半日成交4400萬、入場費約2000元（第四版）

即市財經 12:44 2020/09/03

分享：

恒生科技指數推出一個月，市場即有3家科指ETF部署追蹤。

港版納指之稱的恒生科技指數推出一個月，首家恒生科技指數ETF上周五（28日）首日登場，南方東英、恒生投資以外，華夏基金（香港）旗下的「華夏恒生科技指數ETF （03088） 」今日（9月3日）登場。連同南方東英的恒生科指ETF （03033） 、周五推出的恒生投資的恒生科指ETF （03032） ，市面上將有3家恒生科技指數ETF同場買賣。

市場消息指，華夏恒生科指3088每手交易單位200個，定價約10元，入場費約2000元。

正式上市時，華夏恒生科指3088首掛報10.06元，隨恒生科指半日跌1.5%，3088中午報9.865元，較NAV溢價0.2%，半日成交4410萬元，起始規模2.26億元，較另一恒生科指ETF 南方恒生科技3033起始規模為高，但3033過去數日大幅吸資，最新規模已達33.3億元。

3088 管理費約0.4%，全年經常性開支比率約0.6%，估計全年跟蹤偏離度-0.62%。

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　3隻恒生科指各有特色，詳情可看　【下一頁】

參考另外兩家恒生科指ETF，南方恒生科技ETF （03033） 起始規模約2400萬美元（約1.87億元）。3033至上周五需求極高，3033價格一度大幅偏離資產淨值（NAV），成交並超越盈富基金 （02800）

3033每手200個單位，3033管理費0.99%，全年經常性開支比率料1.49%，估計全年跟蹤偏離度-2.00%。

據恒生投資管理上周提及，恒生投資的恒生科技指數 （03032） 就會於9月4日周五掛牌，3032入場費料為1400元，每手基金單位200個，相當於每基金單位價格約7元。3032管理費每年0.55%，全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約-0.94%左右。

（第三版加入入場費；第四版加入首日表現）

相關文章：

【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日　AUM暴升14倍

【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）

【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘、陳韻妍

香港股票 ETF 華夏基金 恒生科技ETF（03032） 盈富基金（02800） 南方恒生科技（03033） 華夏恒生科技（03088） 證監會 恒生科技指數

上一篇文章

【零售寒冬】一田上半年超市銷情升39%　百貨部分則錄雙位數跌幅

下一篇文章

【港版納指】恒生科技指數ETF再登場　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【美股期貨】美股期貨偏軟　道指期貨微跌 （不斷更新）
【美股期貨】美股期貨偏軟　道指期貨微跌 （不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%