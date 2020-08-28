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日媒報導： 日本首相安倍晉三健康惡化計劃請辭

環球政經 14:02 2020/08/28

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日媒報導，日本首相安倍晉三以健康理由有意請辭，並將於今日稍後時間在官邸召開記者會交代事件。

安倍今早再度入院　抗疫積勞成疾取體檢報告下一頁

日本放送協會報道，由於安倍病情惡化，為避免阻礙國家事務計劃辭職。據報，安倍於星期四晚上已經與副首相兼財務大臣的麻生太郎，召開緊急幹部會議，討論往後政權運作及「後安倍時代」的派系對應等問題進行協商。

【港區國安法】日議員提予權查港人權事件 延港人在日免簽證逗留 下一頁

早前日本媒體報導安倍晉三上班時突然吐血，另有報導稱是暈眩嘔吐，嘔吐物中帶血絲。隨後安倍前往慶應大學附設醫院，待7小時才離開。安倍晉三早年患有潰瘍性大腸炎，雖然有自民黨員再三強調，安倍已經接近康復，但近日安倍經常出入醫院，引起外界關注他的健康情況。

安倍有意請辭消息傳出後，日經平均指數跌2%。

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撰文 : 林展鋒

安倍晉三 日本 辭職

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