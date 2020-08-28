【網民熱話】網友買700萬鐵路盤 上車後悟「有能力買樓，就是好的時機」

有網民剛剛買樓，透露買了一個700萬鐵路盤，兩成首期，要高成數按揭，打算 與網友分享買樓喜悅。不過除了開心之餘，樓主也分享了自己買樓前與買樓後的心路歷程，並大嘆上車前、上車後的心態真的帶有不同。

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樓主表示自己在未買樓前，是一名不折不扣的「淡友」，因為希望樓價跌令自己可以 容易入場。樓主又表示上車前，睇盤睇了約一年，但因4月疫情爆發錯機會，到5月-6月樓價又上升，但最終還是於7月成功上車。

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樓主又謂，在睇盤過程明白到，如果無特別原因，樓價跌，業住根本不會平賣或蝕讓。他又説終於明白，有能力買樓，就是你最好的上車時間，不過他亦同時表示一定。

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