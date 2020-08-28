【港股追蹤】年內低位升1倍　呢隻藍籌股終變紅底

市場８月份主要炒作模式，除一直炒作的新經濟股外，另一方面亦吼實績優的重磅股，創科實業（00669）兩星期前公布上半年業績，期內收入及純利均有雙位數增長，在疫情下自然實屬難得，多間大行當時亦隨即提高對股份的評級及目標價，不少券商又認為股價有望見紅底，豈料只是兩星期，創科今日已經突破100元大關，午後暫時高見100.8元，升幅達3%。

集團上半年收入按年上升近13%，至42.1億美元，純利則按年升16%，至3.3億美元，中期股息更按年增加18%，至6.82美仙，成為令市場睇好的原因之一。

摩根士丹利（大摩）早前發表研究報告，指公司產品創新能力及管理層穩健的執行能力高，相信可持續提升市場份額及推動盈利增長。加上數據顯示，電動工具供應商在9至10月交付訂單會有所增加，需求轉旺，預計公司2020至2021年收入將增長12%。將目標價由76元大幅上調四成至110元，評級「增持」。

隨後花旗、摩通及滙豐證券三間大行亦發表報告，均有上調對股份的目標價，分別升至105元、108元及115元，而且齊齊給予「增持」或「買入」等正面評級。

大行睇好變紅底股，股價亦不負眾望，單計8月份，股份累績升幅達25%，若以3月份的年內低位42.1元計，低位反彈更超過1.3倍，以藍籌股來說升幅驚人，升穿100元後，短期或有望挑戰大行105元目標價，但以估值計，現價市盈率（PE）逾30倍，升至高位後或需要先行整固。

記者：葉志偉