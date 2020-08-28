【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享）

今日首隻恒生科技指數的ETF ─ 南方恒生科技 （03033） 掛牌，市場反應熱烈，成交暫排港股成交榜十名內。科技指數ETF推出令投資者可捕捉科技股的升勢，不過與大市相關ETF不同，投資者要留意科技指數ETF的風險，並須先了解這隻ETF的特性。

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