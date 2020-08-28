【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 即市財經 13:46 2020/08/28 分享： 今日首隻恒生科技指數的ETF ─ 南方恒生科技 （03033） 掛牌，市場反應熱烈，成交暫排港股成交榜十名內。科技指數ETF推出令投資者可捕捉科技股的升勢，不過與大市相關ETF不同，投資者要留意科技指數ETF的風險，並須先了解這隻ETF的特性。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 2020/08/26 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 2020/08/25 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 2020/08/24 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 2020/08/21 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 2020/08/20 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 南方恒生科技（03033） ETF 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入