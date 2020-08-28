【Jacob Blake槍傷】被槍擊黑人臥病床 仍被鎖手銬

美國威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警員槍傷，導致其癱瘓。美媒更引述布萊克的家人指，即使布萊克身上多處受傷，在病床上仍遭鎖上手銬。

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當地兩名警員周日（23日）下午接報處理家庭糾紛，警員曾對布萊克使用電槍，未能成功制伏布萊克的情況下，向其後背開了7槍，其中4槍擊中布萊克。據悉，布萊克的部分椎骨遭擊碎，可能造成永久性癱瘓。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，29歲的布萊克已在威斯康星州一間醫院留醫數日。布萊克的叔叔Justin Blake表示，布萊克父親前往醫院探望兒子時，發現兒子於病床上也要戴上手銬，而感到心碎（heartbroken）。

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Justin Blake更憤怒地表示：

這是在侮辱傷者，他已癱瘓不能走路，卻仍遭手銬鎖在床上。為什麼？ （This is an insult to injury. He is paralyzed and can't walk and they have him cuffed to the bed. Why?）

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）表示，他無法想像布萊克為何會遭戴上手銬，認為這個舉動沒有必要。至於警方及醫院方面都未有回應。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警員槍傷，醫院留醫期間仍遭鎖上手銬。