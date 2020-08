【Jacob Blake槍傷】被槍擊黑人臥病床 仍被鎖手銬

美國威斯康星州黑人男子布萊克(Jacob Blake)遭警員槍傷,導致其癱瘓。美媒更引述布萊克的家人指,即使布萊克身上多處受傷,在病床上仍遭鎖上手銬。

當地兩名警員周日(23日)下午接報處理家庭糾紛,警員曾對布萊克使用電槍,未能成功制伏布萊克的情況下,向其後背開了7槍,其中4槍擊中布萊克。據悉,布萊克的部分椎骨遭擊碎,可能造成永久性癱瘓。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,29歲的布萊克已在威斯康星州一間醫院留醫數日。布萊克的叔叔Justin Blake表示,布萊克父親前往醫院探望兒子時,發現兒子於病床上也要戴上手銬,而感到心碎(heartbroken)。

Justin Blake更憤怒地表示:

這是在侮辱傷者,他已癱瘓不能走路,卻仍遭手銬鎖在床上。為什麼?

(This is an insult to injury. He is paralyzed and can't walk and they have him cuffed to the bed. Why?)