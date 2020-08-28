三星M51規格照片流出　擁7,000mAh特大容量電池

▲ 三星（Samsung）即將會在印度推出新款Galaxy M51，而近日網絡亦開始流傳有關規格照片，顯示其搭載四鏡頭主相機，以及擁有7,000mAh特大電池容量。

三星（Samsung）即將會在印度推出新款Galaxy M51，而近日網絡亦開始流傳有關規格照片，顯示其搭載四鏡頭主相機，以及擁有7,000mAh特大電池容量。新機預計將在下月中旬發表，售價將定於2至2.5萬印度盧比（約港幣2,085-2,607元）之間。

▲ M51新機預計將在下月中旬發表，售價將定於2至2.5萬印度盧比（約港幣2,085-2,607元）之間。（Samsung官方圖片）

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據SamMobile透露，Galaxy M51設有黑、白兩種顏色，將採用6.7吋Super AMOLED O極限全螢幕和標準60Hz刷新率，並支援FHD+解析度（2400 x 1080）。手機顯示屏側邊配有指紋辨識傳感器，搭載Snapdragon 730處理器，配以8GB RAM+128GB ROM，運行Android 10操作系統。相機方面則搭載四鏡頭主相機，標準鏡頭為6,400萬畫素，再加上1,200萬像素的超廣角鏡頭、500萬像素的深度傳感器，以及後面的500萬像素微距鏡頭。

▲ 手機顯示屏側邊配有指紋辨識傳感器，搭載Snapdragon 730處理器，配以8GB RAM+128GB ROM，運行Android 10操作系統。（網上資料圖片）

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而新機的最大亮點在於其高達7,000mAh的特大電池容量，支援25W快速充電，成為本年度推出的最長續航時間的手機之一。消息指，新機將在下月第二個星期正式發表，並率先於印度及俄羅斯市場開售。

責任編輯：施雯雯