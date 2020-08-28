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【安倍辭職】日本首相安倍晉三辭職　日股急跌後回穩日元續走強（第二版）

即市財經 14:35 2020/08/28

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日本首相安倍晉三傳因病將辭去職位。

根據日本傳媒報導，現任首相安倍晉三因健康原因，已決定辭去首相職位，並於今日舉行記者會進行詳細解釋，消息已獲多位自民黨的成員確認，並指下屆首相人選將由自民黨選舉選出。安倍晉三所主張的「安倍經濟學」，大舉由央行積極放水托經濟，其繼任人未知會否延續其積極的財政及貨幣政策，加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia）指，日本央行定量及定性貨幣寬鬆政策是安倍經濟學的一部分，因此日元在安倍計劃辭職後即出現反彈。該行補充指，日元是傳統避險資產，安倍辭職帶來的市場不確定性，將促使日元進一步升值。

受消息影響，日經平均指數一度插近3%，最低見22614點，其後跌幅收窄，最終收報22928點，較上日收市跌約1.2%。

日本匯市及債市同受影響，日元轉強，美元兌日元由今日高位106.9470跌至低位106.1850，香港時間下午2時30分報106.27左右；1港元兌100日元由7.24升至香港時間下午2時30分7.29元；日本10年期國債期貨曾下跌28點至151.44點。

另外，安倍辭任後，中日韓自由貿易區及東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署會否出現變數，對中日韓等地的區內經濟亦有相當重要的影響。

（第二版：加入日本自民黨確認安倍辭職、加拿大豐業銀行分析、日本股匯情況）

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編輯：謝克迪

國債 日圓 日經平均指數 經濟 日本

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