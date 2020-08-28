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【安倍辭職】日本首相安倍晉三傳宣布辭職　日本股匯債一度震盪

即市財經 13:45 2020/08/28

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日本首相安倍晉三傳因病將辭去職位。

根據日本傳媒報導，現任首相安倍晉三因健康原因，已決定辭去首相職位，並於今晚舉行記者會進行詳細解釋。安倍晉三所主張的「安倍經濟學」，大舉由央行積極放水托經濟，其繼任人未知會否延續其積極的財政及貨幣政策。受消息影響，日經平均指數一度插近3%，最低見22614點，其後跌幅收窄，香港時間下午1時30分，報約22978點，較上日收市跌約1%。

日本匯市及債市同受影響，日元轉強，美元兌日元由今日高位106.9470跌至低位106.1850，香港時間下午1時30分報106.37左右；日本10年期國債期貨曾下跌28點至151.44點。

另外，安倍辭任後，中日韓自由貿易區及東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署會否出現變數，對中日韓等地的區內經濟亦有相當重要的影響。

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編輯：謝克迪

國債 日圓 日經平均指數 經濟 日本

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