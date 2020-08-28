【北韓疫情】靠近中朝邊境者馬上槍殺 阻病毒從中國傳入

▲ 【北韓疫情】靠近中朝邊境者馬上槍殺 阻病毒從華傳入

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，醫療基建相對脆弱並長期缺乏醫療物資的北韓，作為全球極少數沒有確診個案的國家，對新冠疫情極度戒慎。北韓政府據報已頒令，任何靠近中朝邊境1公里範圍的人，不問理由槍斃，防病毒傳入。

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自由亞洲電台（Radio Free Asia）引述咸鏡北道消息人士報道，北韓會寧市警方周三發布緊急告示，要求一旦有人靠近中朝邊境1公里範圍，不問理由開槍擊斃。

告示指出，當局已向邊境地區的安全人員，提供子彈，禁令適用於整個中朝邊境地區，周四午夜起生效，直至新冠疫情消失。

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消息人士指，安全部門官員召集居民親自朗讀告示內容，官員稱新冠病毒疫情肆虐全球，唯獨北韓沒有疫情，敵人正試圖從邊境滲透，將病毒傳入北韓。

雖北韓早於今年一月疫情爆發之初，已雷厲風行鎖國，封閉接壤中國邊境，但還是不斷有人偷偷跨越邊境，從中國偷運物資，成為抗疫工作漏洞。

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責任編輯：林建忠

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