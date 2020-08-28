▲ 【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職

日本首相安倍晉三兩周內入院兩次，健康狀況繼續引起關注。日媒報道指，安倍晉三會在稍後舉行記者會，正式宣布因健康理由辭職。早前曾傳出，安倍晉三辭職後，會由副首相兼財相麻生太郎接任首相。報道指，安倍希望避免因為自身長期健康狀況惡化，而為日本政府帶來麻煩。

日本首相官邸27日稱，安倍會在日本時間今日下午5點（即香港時間下午4點）起在官邸召開記者會。日本放送協會（NHK）引述消息指，安倍會在記者會上，正式宣布因健康理由辭職。

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共同社早前報道指，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假，由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

日本《Flash》周刊月初報道更指，安倍曾在首相官邸內的辦公室吐血。報道又指，曾與安倍開會的官員透露，安倍看起來很疲憊。日本官房長官菅義偉其後表示，安倍的健康狀況完全沒問題。

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責任編輯：林嘉莉