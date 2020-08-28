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大酒店購曼谷半島酒店餘下50%權益

即市財經 13:18 2020/08/28

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大酒店收購曼谷半島酒店餘下50%權益，料涉資逾8億元。

大酒店 （00045） 披露，將透過附屬公司收購 Phataraprasit股東於曼谷半島酒店及其周邊土地的50%經濟利益，代價為於泰國鄉村俱樂部及TCC地塊的50%經濟利益以及現金代價。若參考泰國鄉村俱樂部及TCC地塊約5.9億元市價，加上現金代價5.46億元，總代價或達8.4億元。

大酒店原本透過合營公司HSH-SCH擁有曼谷半島酒店及泰國鄉村俱樂部並由公司進行管理，交易完成後，大酒店將全權負責及控制曼谷半島酒店及其周邊土地的開發、管理及日後營運，並有權獲得盈利以及承擔負債及開支；並不再負責泰國鄉村俱樂部及TCC地塊的開發、管理及日後營運。

大酒店稱，重組符合公司擁有及管理酒店的主要業務，並反映公司與Phataraprasit股東就解決所有糾紛，包括就曼谷半島酒店的酒店管理協議的糾紛的意願。

另外，由於合營關係終止，合營公司不再併入公司的財務報告，公司資產淨值將減少約4.4億元，交易將引致權益負值變動約6.5億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 曼谷 大酒店（00045）

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