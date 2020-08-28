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【港股追蹤】內需股輪流炒　今日輪到乳業龍頭

股樓投資 13:30 2020/08/28

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內需股近期再次燃起炒風，除農夫山泉（新上市編號：09633）掀起新股熱外，康師傅（00322），海底撈（06862）等股份在公布業績後都有好表現，今日就輪到乳業股龍頭蒙牛乳業（02319）今早抽升超過1成，高見39.65元的52周新高。

公司周三（25）晚上公布中期業績，今年截至6月底止，收入375.33億人民幣，按年下跌5.8%。期內純利僅12.12億元人民幣，按年跌41.7%，

細分季度的話，首季錄得虧損1.27億元。但公司指4月份開始整體業務恢復良好，第二季度可比業務收入按年增加19.2%至197.65億元，錄得純利12.85億元，按年大增86.2%。

瑞信報告指，績後對股份看法更加積極，認為公司在液態奶業務高檔化趨勢穩固，下半年及明年市場競爭情況相信會有改善，故提高股份目標價，由40元提升1成，至44元，給予「跑贏大市」評級。

高盛同樣認為蒙牛中期業績好過該行預期，更屬內地銷售增長最快的乳業企業，自身銷售增長及第二季毛利擴張加快，都是業績造好的原因，該行提升蒙牛目標價至40.3元，相當於明年預測市盈率（PE）約27倍。

記者：葉志偉

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