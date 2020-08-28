【業績】特步半年少賺47%息6.5仙 Saucony及Merrell全年開最多50間店（第二版）

▲ 特別半年賺少46%，削減中期息48%。

特步 （01368） 公布，半年純利按年倒退47%至2.5億元（人民幣，下同），收入按年升10%至36.8億元，毛利率減4.1個百分點至40.6%。每股基本盈利為10.1分，中期息削減48%至6.5港仙。主席兼行政總裁丁水波表示，索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）今年開設30至50間實體店，主要以索康尼為主，並會主力發展新品牌。

集團去年收購蓋世威（K-swiss）及帕拉丁（Palladium）。丁水波表示，海外疫情沒有恢復跡象，故仍無法做出業績，但幸好都是批發業務，偏向輕資產模式，國內目標仍是3年至3年半時間達收支平衡。

料主品牌毛利率處40%至41%水平

特步主品牌的收入減少4.6%至32億元， 但加上收購品牌及合資公司為上半年所帶來的收入貢獻，帶動收入增加1成。特步主品牌的毛利率為40.5%。

丁水波表示，主品牌的銷售於7至8月回復至低單位數的增長，預期下半年銷售平穩，全年跌幅不會擴大。由於第四季推出的產品零售價會調低一點，預計對毛利率有兩個百分點的影響，全年毛利率處40%至41%水平。

特步因疫情向代理商回收首季的產品，丁水波指，回收的產品在唯品會上銷售，已去化達60%至70%，第二季乃有輕微影響，經銷商的手頭開始轉為良性。他又指，經銷商有獲取補貼及租金減免，加上成本調整，仍然會有微利。

問及公司未來會否與同業安踏 （02020） 一樣，逐步轉型為直營模式（DTC，direct-to-consumer）。丁水波指，集團短期不會採用直營模式，現時重點為發展新品牌，但同意未來零售應該更加直接面向消費者。

電商方面，特步上半年綫上銷售持平，全年電商表現會有好轉，佔比持續擴大。對於「雙11」，丁水波認為，今年是最強勁的「雙11」，預期國際及國內品牌均進行大力度的促銷。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：陳華